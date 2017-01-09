Игроки «Барсы» пропустят церемонию вручения приза лучшему игроку ФИФА

Лионель Месси и остальные футболисты испанской «Барселоны» пропустят церемонию вручения награды лучшему футболисту мира, которая пройдет сегодня в студии Центра технологий и продюсирования Цюриха.

Как пишет «Спорт Экспресс», такое решение было принято руководством клуба в связи с тем, чтобы дать игрокам время на подготовку к ответному матчу Кубка Испании против «Атлетика» из Бильбао, который состоится в среду. В первом каталонцы уступили со счетом 1:2.

Вместо Месси, Суареса, Пике и Иньесты церемонию посетит делегация команды, которую возглавит президент Хосеп Мария Бартомеу.

Напомним, аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Мессия является одним из претендентов на звание лучшего футболиста. Его соперниками за почетный трофей являются нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн и Криштиану Роналду, который выступает за «Реал Мадрид» и сборную Португалии.

Церемония начнется в 20:30 мск.

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