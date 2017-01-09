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Три человека пострадали в ДТП под Вологдой

Женщина и двое детей в возрасте 11 и 7 лет получили сотрясение мозга, их направили на амбулаторное лечение

Женщина и ее двое детей пострадали в ДТП в Вологодской области, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

По данным Cpv.Ru, авария произошла в воскресенье, 8 января, на 6-м км автодороги Семенково–Заря. За рулем автомобиля Renault Koleos находилась 39-летняя женщина, которая не справилась с управлением и допустила опрокидывание иномарки в кювет.

В результате аварии женщина и двое ее дочерей в возрасте 11 и 7 лет получили сотрясение головного мозга. Всех пострадавших направили на амбулаторное лечение.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Три человека пострадали в ДТП под Вологдой

Женщина и двое детей в возрасте 11 и 7 лет получили сотрясение мозга, их направили на амбулаторное лечение

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