Три человека пострадали в ДТП под Вологдой

Женщина и ее двое детей пострадали в ДТП в Вологодской области, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

По данным Cpv.Ru, авария произошла в воскресенье, 8 января, на 6-м км автодороги Семенково–Заря. За рулем автомобиля Renault Koleos находилась 39-летняя женщина, которая не справилась с управлением и допустила опрокидывание иномарки в кювет.

В результате аварии женщина и двое ее дочерей в возрасте 11 и 7 лет получили сотрясение головного мозга. Всех пострадавших направили на амбулаторное лечение.