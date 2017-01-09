Законопроект об онлайн-кинотеатрах доработают ко второму чтению

Правительство РФ направило в Госдуму положительный отзыв на законопроект, устанавливающий новые правила работы для онлайн-кинотеатров: речь, в частности, идет об ограничении иностранного участия долей в 20%. Однако документ указывает на необходимость частичной доработки законопроекта ко второму чтению. В частности, авторам следует уточнить понятия «аудиовизуальная продукция» и «аудиовизуальный сервис», и разъяснить, с какой целью устанавливаются ограничения на участие иностранцев в работе аудиовизуальных сервисов в России. Глава комитета по информационной политике Леонид Левин заявил "Известиям", что решение рекомендовать или нет документ к принятию в первом чтении комитет примет в среду.

Отзыв правительства поступил в Госдуму 31 декабря. Напомним, что речь идет о законопроекте Андрея Лугового (ЛДПР) и Шамсаила Саралиева («Единая Россия»), который создает новую законодательную базу для работы онлайн-кинотеатров в России. Документ предлагает ограничить участие иностранных кампаний в этом бизнесе долей в 20%, если ежедневная аудитория онлайн-сервиса в течение месяца превышает 100 тыс. пользователей по всей России или более 20 тыс. пользователей в одном регионе страны.



Напомним, что с 1 января 2016 года вступил в силу закон, согласно которому доля иностранного капитала в уставном капитале российских СМИ не должна превышать 20%.



Ограничения не должны распространяться на площадки, где контент «преимущественно» размещают сами пользователи, а также на компании, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Таким образом, новые правила, которые должны вступить в силу с 1 июля 2017 года, например, не затронут популярный сервис You Tube.

В своем отзыве правительство указало, что законопроект «требует дополнительных обоснований» на «необходимость ограничения доли иностранного участия в уставном капитале юрлица, которое может выступать организатором аудиовизуального сервиса». В пояснительной записке к законопроекту такого обоснования нет.



Ранее в интервью «Известиям» Андрей Луговой заявил о необходимости защищать российских игроков в этой сфере. Объем рынка онлайн-видео сейчас составляет около 5 млрд рублей в год, напомнил Луговой. Таким образом, принятие закона позволит до 2025 года увеличить этот объем до 25–30 млрд рублей, причем существенная доля будет принадлежать российским площадкам.



Правительство РФ также рекомендует уточнить используемые в законопроекте понятия «аудиовизуальный сервис», «аудиовизуальная продукция». Так, к последнему термину разработчики документа предложили относить «совокупность фильмов, кинофильмов, иных аудиовизуальных произведений и телеканалов, телепрограмм, видеопрограмм. На необходимость уточнить эти понятия указало в своем отзыве и правовое управление Госдумы.

Критику правительства вызвало и определение новых полномочий правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Законопроектом установлено, что комиссия сможет по ходатайству иностранной компании разрешить ей владеть онлайн-кинотеатром в России. При этом полномочия комиссии закрепляются только в законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а корректировка закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства» - не предусмотрена.



Кроме того, согласно проекту, Роскомнадзор будет включать в специальный реестр аудиовизуальных сервисов онлайн-кинотеататры с посещаемостью свыше 100 тыс. пользователей ежемесячно по всей России или 20 тыс. «преимущественно» в рамках одного региона страны. Правительство считает, что нужно «доработать критерии» попадания в реестр для региональных площадок. Правовое управление Госдумы в своем заключении на проект также указало на неясность в вопросе преимущественного предназначения аудиовизуального сервиса для пользователей, находящихся на территории одного субъекта РФ.

При этом методику подсчета посетителей сервиса определит, согласно законопроекту, Роскомнадзор. Андрей Луговой ранее заявил, что «подсчет будет производиться для каждого сервиса, но суммироваться будет аудитория со всех устройств, в том числе мобильных и Smart TV».



Гендиректор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин считает, что методика крайне важна, так как в результате некорректных подсчетов может получиться неверное число. Например в ситуации, когда один и тот же посетитель заходит на сервис с разных устройств. В результате некорректность данных может оказаться критической для компании, поскольку от них будет зависеть - подпадает кинотеатр под ограничение или нет.



Глава комитета по информационной политике и связи Госдумы Леонид Левин («Справедливая Россия») сообщил «Известиям», что комитет пока не определился, будет ли законопроект рекомендован к принятию в первом чтении.



-Комитет определится на своем заседании в среду, - уточнил он.



Согласно плану работы Госдумы, первое чтение законопроекта запланировано на 13 января.