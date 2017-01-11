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3D-мечты о море и горах

Мультимедийные выставки Айвазовского и Рериха не собрали «очередь на Серова»

Фото: пресс-служба «Люмьер-холла»

В период январского затишья, когда большинство галерей и музеев демонстрируют старые экспозиции, «Люмьер-холл» на территории дизайн-завода «Флакон» решил порадовать ценителей искусства двумя новыми мультимедийными выставками — Ивана Айвазовского и Николая Рериха. Правда, ажиотажа, сопутствовавшего аналогичным проектам в ArtPlay (Ван Гог, Босх и др.), здесь не наблюдается — изредка забредающих зрителей можно пересчитать по пальцам одной руки.

Возможно, причиной тому — нехватка рекламы и менее выгодное расположение (удаленный от центра район на севере Москвы вместо набережной Яузы вблизи Курского вокзала); возможно — непривычные морозы, особенно остро ощущаемые в плохо отапливаемом помещении. Но главное — сами видеопроекции явно не дотягивают до того уровня, к которому уже привыкла избалованная столичная публика.

В экспозиции по Босху имелось кропотливое расщепление хрестоматийных шедевров на отдельные мизансцены и образы, которые затем бережно анимировались и начинали жить самостоятельной жизнью. Можно было упрекать создателей в потакании современному восприятию и чересчур вольном обращении с композициями нидерланского гения, но не в дурновкусии. 

В свою очередь, авторы новой проекции по Айвазовскому предлагают грубую трехмерность и примитивные эффекты вроде летящих птичек. Самое интересное, что попытка сделать морские пейзажи более реалистичными приводит к обратному эффекту: на «оживленных» панорамах водной стихии элементы движения разрушают внутреннюю динамику, заложенную в статичном изображении волн.

Фото: пресс-служба "Люмьер-Холла"

Рериху повезло больше. Горные виды, исполненные мудрости и загадочности Востока, создатели проекта анимировать не решились, поэтому зритель видит просто слайд-шоу, дополненное пунктирным биографическим повествованием — демонстрация репродукций чередуется с титрами, как в немом кино.

Кстати, похожий прием используется и в видеоинсталляции по Айвазовскому. Но по стилю он уже ближе к трейлерам современных блокбастеров: под пафосную музыку на зрителя летят огромные буквы, складывающиеся в слоганы: «Море жестоко, человек беспомощен», «Он словно сам побывал во всех бурях»…

В итоге получается не мультимедийная выставка, а два получасовых документальных фильма на большом экране, сделанных с большим (в случае Рериха) или меньшим (у Айвазовского) почтением к первоисточникам. Способны ли они привлечь в галереи подростков, привыкших к кинотеатрам, или занять заскучавших на каникулах знатоков живописи? В обеих столицах, в изобилии располагающих подлинниками Айвазовского и Рериха, пожалуй, что нет. Но одновременно с Москвой и Петербургом проект стартовал также в Екатеринбурге. И там у него больше шансов оказаться востребованным — если не ценителями живописи, то хотя бы теми, кто в январскую стужу скучает по морю и горам.

Известия // среда, 11 января 2017 года

3D-мечты о море и горах

3D-мечты о море и горахМультимедийные выставки Айвазовского и Рериха не собрали «очередь на Серова»

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