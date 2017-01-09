Путин: Россия готова наращивать работу с Египтом в борьбе с террором

Президент России Владимир Путин заявил о готовности к наращиванию работы с Египтом в борьбе с террором. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства выразил соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси после гибели египетских полицейских и военных в результате нападения террористов в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова.

В своей телеграмме Владимир Путин подчеркнул, что «случившееся в очередной раз подтверждает необходимость консолидации усилий мирового сообщества для противостояния международному терроризму».

В результате атаки на полицейский блокпост в Эль-Арише погибли девять человек. 10 человек, включая четверых мирных жителей, получили ранения. Нападение было совершено террористом-смертником, который находился за рулем заминированного автомобиля. После этого сообщники террориста открыли огонь из гранатометов.