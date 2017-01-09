Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
9 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Белоруссия отменяет визы для граждан США и ЕС

Пятидневный безвизовый режим будет действовать в отношении граждан 80 государств

Белоруссия устанавливает пятидневный безвизовый режим для граждан 80 государств, в том числе США и Евросоюза.

Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко.

«Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства», — сообщает пресс-служба главы государства.

Речь идет о благоприятных в миграционном плане странах, стратегических партнерах Белоруссии и государствах, в одностороннем порядке установивших безвизовый режим для белорусских граждан.

Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии.

Указ вступит в силу через месяц после официального опубликования.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Белоруссия отменяет визы для граждан США и ЕС

Пятидневный безвизовый режим будет действовать в отношении граждан 80 государств

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Широков

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Орджоникидзе

дипломат

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке