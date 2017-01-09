Белоруссия отменяет визы для граждан США и ЕС

Белоруссия устанавливает пятидневный безвизовый режим для граждан 80 государств, в том числе США и Евросоюза.

Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко.

«Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства», — сообщает пресс-служба главы государства.

Речь идет о благоприятных в миграционном плане странах, стратегических партнерах Белоруссии и государствах, в одностороннем порядке установивших безвизовый режим для белорусских граждан.



Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии.

Указ вступит в силу через месяц после официального опубликования.