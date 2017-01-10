Фокусы для «Спящей красавицы»

Театриум на Серпуховке представил детский музыкальный спектакль «Спящая красавица». За интерпретацию классической европейской сказки, сюжет которой знаком зрителям всех возрастов, взялась художественный руководитель театра народная артистка России Тереза Дурова.



Вопреки ожиданиям, к знаменитому балету новая постановка не имеет отношения. Вместо музыки Чайковского — песни композитора Максима Гуткина на стихи Андрея Усачева: артисты поют их под «живой» аккомпанемент оркестра. Да и от классического сюжета осталась лишь общая канва.



В ночь после рождения у короля и королевы долгожданной наследницы у колыбели принцессы появляются добрые феи. Паря над детской кроваткой, волшебницы поют о будущем малышки, предрекая ей не только красоту, но и многочисленные таланты. В этот момент словно из-под земли возникает злая фея. Пронзительный вокал незваной гостьи возвещает страшное пророчество — принцесса погибнет, уколов палец...



Зрителей ждет множество сюрпризов, перевоплощений и даже фокусов. Так, например, Спящая красавица будет левитировать в воздухе, а бумажное приглашение на бал чудесным образом превратится в прекрасный цветок. Впрочем, режиссер сделала ставку не только на эффектные трюки, но и на содержание.



— Наша история о таком чувстве, как зависть. Эта тема сейчас висит в воздухе: все друг другу завидуют. Я это чувствую. Но и, конечно, о том, что душа человека спит, пока не влюблена, — рассказала Тереза Дурова.



Фото: пресс-служба Театриума на Серпуховке

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Почетное место в постановке отведено юмору. Неуклюжие Тролль и Троллиха своими выходками сглаживают самые, казалось бы, зловещие моменты. А самый громкий, но добрый смех вызывает... объяснение в любви: лесная кикимора простодушно расцеловывает упакованного в доспехи рыцаря.

Вопреки сюжету сказки Шарля Перро и братьев Гримм, своего суженого принцесса встречает до того, как впадает в вековой сон. Однако прежде чем посыльный принца прибывает ко двору невесты с букетом цветов, красавица падает без чувств, уколовшись отнюдь не веретеном. А чтобы спасти возлюбленную, принцу приходится заплатить куда более серьезную цену, чем путешествие по дремучему заколдованному лесу.

Впрочем, совсем сгущать краски в детском спектакле не стали. История завершается хеппи-эндом: влюбленные женятся и живут долго и счастливо. В отличие от старинных сказочников, драматург Артем Абрамов уготовил счастливую судьбу даже виновнице всех бед — злой фее. Растроганная приглашением на свадьбу, волшебница переходит на сторону добра...