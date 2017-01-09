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25% граждан США не удовлетворены исполнением Обамой своих обещаний

Еще 44% американцев считают, что действующий глава государства пытался реализовать свою программу, но не смог

Около четверти граждан США считают, что действующий президент страны Барак Обама не смог выполнить свои предвыборные обещания. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения.

Как передает «РИА Новости», опрос был проведен агентством Associated Press совместно с Центром общественно-политических исследований NORC.

По данным исследования, 22% американских граждан думают, что Барак Обама не справился со своей задачей, еще 44% участников опроса полагают, что действующий глава государства пытался выполнить все обещания, но не смог. При этом только 32% граждан США уверены, что Барак Обама смог реализовать предвыборную программу.

Действующий президент США сложит свои полномочия 20 января, его пост займет республиканец Дональд Трамп.

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Известия // понедельник, 9 января 2017 года

25% граждан США не удовлетворены исполнением Обамой своих обещаний

Еще 44% американцев считают, что действующий глава государства пытался реализовать свою программу, но не смог

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