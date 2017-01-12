Чума обошлась России в миллиарды

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергей Данкверт оценил потери российской экономики от вируса африканской чумы свиней (АЧС) в 2016 году почти в 1,5 млрд рублей. Отраслевые эксперты, анализируя итоги прошедшего года, назвали сложившуюся в стране ситуацию с АЧС опасной. При этом, по мнению аналитиков, пока зарплата рядового ветеринара будет оставаться на уровне 14–15 тыс. рублей, глобальные меры по борьбе с распространением заболевания не принесут желаемого результата.

Сергей Данкверт сообщил «Известиям», что прямой ущерб, который АЧС нанесла России, в 2016 году составил 1,49 млрд рублей. При этом в стране было уничтожено более 306 тыс. свиней. Глава Россельхознадзора отметил, что ситуация резко осложнилась в связи с выявлением вируса на ранее благополучных территориях — например, в Липецкой и Вологодской областях, в Чувашской Республике и Республике Татарстан.

— Мы неоднократно обращали внимание всех заинтересованных в ликвидации АЧС ведомств на то, что инфицированные свиньи бесконтрольно перемещаются по стране. При этом убой таких животных и изготовление из них опасной продукции также остаются без надзора, — заявил глава Россельхознадзора.

По его словам, в 2016 году зарегистрировано 12 случаев выявления вируса АЧС в продукции свиноводческой отрасли, что свидетельствует о «крайне неэффективном проведении мероприятий по ликвидации заболевания» ветслужбами отдельных регионов.

Согласно подсчетам Национального союза свиноводов, за последние восемь лет в России из-за вируса АЧС было уничтожено 2 млн свиней, а убытки отрасли за этот период превысили 40 млрд рублей.

В Минсельхозе признают, что сумма ущерба от АЧС в 2016 году оказалась в 13 раз выше, чем в 2015-м. При этом за последние 10 лет из федерального бюджета за счет субсидирования процентных ставок по кредитам свиноводческим компаниям в развитие отрасли было вложено более 310 млрд рублей.

Серьезное ухудшение положения дел с распространением АЧС в 2016 году констатируют и в крупных агрохолдингах. Так, гендиректор «Русагро» Максим Басов на конференции «Агрохолдинги России-2016» в декабре прошлого года назвал ситуацию «близкой к катастрофической». По его мнению, единственным выходом может стать запрет на содержание свиней в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). По оценке Минсельхоза, сейчас на долю ЛПХ приходится около 16% от общего поголовья свиней в стране (около 3,8 млн голов).



В группе «Черкизово», в свою очередь, считают, что из-за распространения АЧС отрасль подвергается серьезной опасности, что может угрожать продовольственной безопасности страны. Напомним, в прошлом году из-за вспышки этого заболевания на одной из своих площадок «Черкизово» было вынуждено уничтожить 15 тыс. свиней.

В Минсельхозе напоминают, что ведомством подготовлен план мероприятий по борьбе с АЧС. В первую очередь он предполагает введение жесткого учета и контроля региональной ветслужбой поголовья свиней.

По мнению гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, чтобы кардинально изменить ситуацию с распространением АЧС, нужно решить четыре блока проблем: восстановить единую вертикаль ветеринарной службы, которая была разрушена в процессе административной реформы; обеспечить биобезопасность в промышленном свиноводстве; ввести четкий учет и контроль за содержанием животных в ЛПХ; а также максимально снизить численность переносчиков вируса — диких кабанов.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин говорит, что для эффективной борьбы с АЧС предстоит внести существенные корректировки в некоторые федеральные законы и принять несколько новых. В частности, речь идет о регулировании содержания и производства свиней в личных подсобных хозяйствах, об идентификации скота. Также необходимо расширить полномочия Россельхознадзора по контролю деятельности ветслужб регионов. Однако, по его мнению, все эти глобальные меры не принесут желаемого результата, пока зарплата рядового ветеринара в регионе будет оставаться на уровне 14–15 тыс. рублей.