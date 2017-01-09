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Погибший в петербургском вузе мужчина состоял на психучете

Мужчина работал в вузе учебным мастером, а не педагогом

Совершивший суицид мужчина, тело которого обнаружили в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП), состоял на учете в психиатрической больнице. Об этом сообщил президент ГУАП Анатолий Оводенко. По его словам, погибший работал в вузе учебным мастером, а не педагогом.

«Этот человек больной, он лечится в заведении на Пряжке, у нас он работал учебным мастером, а не преподавателем», — цитирует Оводенко «РИА Новости».

По данным ИА «Невские новости», 64-летний мастер не имел семьи, он проживал в одиночестве в общежитии. У мужчины также наблюдались странности, так как по коридору часто ходил в белом халате.

«Как он проник в университет и по какому поводу в эти праздничные дни, нам неизвестно», — добавил Оводенко. Он также подтвердил, что предсмертной записки погибший не оставил.

Напомним, ранее следователи начали проводить проверку после обнаружения тела мужчины в здании вуза на Большой Морской улице.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Погибший в петербургском вузе мужчина состоял на психучете

Мужчина работал в вузе учебным мастером, а не педагогом

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