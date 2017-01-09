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Хоккеисты команды «Кузнецких медведей» массово отравились в Тюмени

В настоящее время 12 игроков и еще два человека находятся в стационаре на лечении

Игроки молодежной хоккейной команды новокузнецкого «Металлурга» массово отравились в Тюмени. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В настоящее время 12 игроков, а также администратор и массажист пребывают на стационарном лечении.

Отравившиеся впервые пожаловались на плохое самочувствие около 04.00 утром 8 января. К 08.00 утра к врачу, сопровождающему команду, стало поступать всё больше обращений. Симптомы не исчезли после применения лечебных средств, в результате чего было принято решение вызвать скорую помощь, сообщает телеканал «360» со ссылкой на главного тренера «Кузнецких медведей» Александра Китова.

Пока точный диагноз пострадавших неизвестен, однако все они были госпитализированы с подозрением на острый гастроэнтерит. В стационаре хоккеисты и персонал клуба проведут до пяти дней.

Всвязи с произошедшим Молодежная хоккейная лига перенесла матчи «Кузнецких медведей» с ханты-мансийскими «Мамонтами Югры», запланированные на 10 и11 января.

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Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Хоккеисты команды «Кузнецких медведей» массово отравились в Тюмени

В настоящее время 12 игроков и еще два человека находятся в стационаре на лечении

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