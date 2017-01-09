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Глава «КамАЗа» рассказал о вытеснении команды РФ из лидеров «Дакара»

По словам гендиректора компании, введенные руководством турнира новые технические требования загоняют «КамАЗ» в дополнительные затраты

Организаторы ралли-марафона «Дакар» идут на всевозможные меры, чтобы не дать российской команде «КамАЗ-мастер» сохранить лидерскую позицию, считает генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин.

«Организаторы делают все, чтобы создать условия по замене лидера в «Дакаре», они загоняют нас изменением технических требований в дополнительные затраты», — приводит «Лента.Ру» слова главы компании. Он напомнил, что команда является 13-кратным победителем «Дакара».

Сергей Когогин пояснил, что с 2019 года в требования к участникам соревнований будет включено положение, запрещающее использовать двигатели объемом более 13 литров, а сейчас объем двигателей у российской команды составляет 16 литров. По словам главы «КамАЗа», разработка нового мотора займет около полутора лет.

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Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Глава «КамАЗа» рассказал о вытеснении команды РФ из лидеров «Дакара»

По словам гендиректора компании, введенные руководством турнира новые технические требования загоняют «КамАЗ» в дополнительные затраты

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