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Ученые назвали причину стойкого смога над Пекином

Она кроется в работе угольных электростанций и котельных на окраинах китайской столицы

Ученые-экологи установили причину стойкого смога, который постоянно покрывает Пекин. По их мнению, заключается она не только в выбросах автомобилей, но и в работе электростанций и котельных на окраинах китайской столицы.

В сообщении ученых отмечается, что на загрязнение воздуха в Пекине изначально влияли ветра, которые переносили воздух с юга на высоте в 500–1000 м, в результате чего сформировался смог. Высота зоны, где происходит смешивание воздушных масс, резко снизилась, что послужило причиной концентрации вредных веществ в воздухе. Кроме того, сообщает сетевое издание m24.ru, повышение влажности воздуха привело к взрывообразному росту концентрации капель аэрозоля в воздухе.

Экологи отмечают, что борьба со смогом будет возможна только в случае введения ограничений на сжигание угля и нефтепродуктов. Это касается не только Пекина, но и областей, откуда движутся воздушные массы.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Ученые назвали причину стойкого смога над Пекином

Она кроется в работе угольных электростанций и котельных на окраинах китайской столицы

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