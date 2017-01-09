Шестерых мужчин задержали в Ульяновске за организацию игровых салонов

Полицейские в Ульяновске задержали шестерых мужчин за организацию нескольких подпольных игровых салонов, сообщили в пресс-службе СК по региону.

По версии следствия, злоумышленники разработали систему обеспечения мер предосторожности для своих клиентов. С декабря 2014 года по февраль 2016 преступникам удалось заработать более 9 млн рублей мошенническим путем, отмечает 1ul.ru.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».

«Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу», — добавили в пресс-службе ведомства.

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