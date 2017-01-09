Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
9 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Шестерых мужчин задержали в Ульяновске за организацию игровых салонов

Почти за 2 года мошенникам удалось заработать более 9 млн рублей

Полицейские в Ульяновске задержали шестерых мужчин за организацию нескольких подпольных игровых салонов, сообщили в пресс-службе СК по региону.

По версии следствия, злоумышленники разработали систему обеспечения мер предосторожности для своих клиентов. С декабря 2014 года по февраль 2016 преступникам удалось заработать более 9 млн рублей мошенническим путем, отмечает 1ul.ru.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».

«Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу», — добавили в пресс-службе ведомства.

Читайте также:

Три подпольных казино закрыли в Санкт-Петербурге

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Шестерых мужчин задержали в Ульяновске за организацию игровых салонов

Почти за 2 года мошенникам удалось заработать более 9 млн рублей

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Широков

сенатор

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Орджоникидзе

дипломат

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Татьяна Минеева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Олег Погудин

певец

Все мнения

Мнение

Карина Михайлова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Наталья Кувшинова

депутат ГД

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке