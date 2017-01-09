Клинтон не будет участвовать в выборах мэра Нью-Йорка

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, потерпевшая поражение на выборах главы страны республиканцу Дональду Трампу не будет участвовать в борьбе за пост мэра Нью-Йорка. Об этом сообщило издание The Independent со ссылкой на близкого друга Клинтон политолога Ниру Танден.

«Не думаю, что она когда-нибудь снова попытается избраться на какой-либо пост — будь то должность мэра Нью-Йорка или любая другая», — приводит издание ее слова.

Танден отметила, что, по ее мнению, Клинтон сосредоточится на благотворительной деятельности, которой занималась ранее, передает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января.