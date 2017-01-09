В Карелии отменили этап Кубка мира по гонкам на собачьих упряжках

Этап Кубка мира по традиционным гонкам на собачьих упряжках «По земле Сампо» отменили в Карелии из-за неподходящих погодных условий. Об этом сообщается в официальной группе в социальных сетях.

В частности, организаторы мероприятия обеспокоены качеством покрытия трассы и безопасностью спортсменов во время гонки, отмечает ИА «Карелinform».

Мероприятие планировалось провести в Петрозаводске с 20 по 22 января. Гонки на собачьих упряжках позиционируются как новый туристический бренд региона.