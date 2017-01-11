Морякам вернули замполитов

На боевых кораблях, судах обеспечения и подводных лодках Военно-морского флота России вновь появятся заместители командиров по работе с личным составом. Их обязанность — поддержание морально-психологического климата, правопорядка и дисциплины, проведение воспитательной работы в подразделениях. Новые должности вводятся на кораблях и судах, численность экипажей которых превышает 100 человек, а также на всех подводных лодках.



Первые морские офицеры-воспитатели должны быть назначены на должности заместителей командиров по работе с личным составом на корабли и подводные лодки в начале нынешнего года. Однако на то, чтобы полностью укомплектовать все соответствующие должности, у Минобороны уйдет несколько лет.



— В последнее время напряженность и продолжительность дальних походов кораблей Военно-морского флота резко возросли, — рассказал «Известиям» статс-секретарь — замминистра обороны Николай Панков. — Поэтому необходимо усиление работы по поддержанию морально-психологического климата и воинской дисциплины в экипажах. С этим связано и изменение статуса офицера-воспитателя в экипаже.



В российской армии в начале 1990-х годов за это направление деятельности отвечало Главное управление воспитательной работы. Офицеры-воспитатели имели статус заместителей командиров и могли лично принимать административные решения о поощрении или наказании военнослужащих. Наравне с другими офицерами ходили в дальние походы, участвовали в учениях и боевых действиях. Многие военные воспитатели были награждены государственными наградами.

Однако при предыдущем министре обороны Анатолии Сердюкове их статус был понижен до «помощников командира по работе с личным составом». Их количество было сокращено на порядок. В том числе должности заместителей командиров по работе с личным составом были упразднены на большинстве кораблей и подводных лодок. Фактически морские воспитатели остались исключительно при штабах дивизий и эскадр ВМФ и не принимали участия в боевой подготовке экипажей и дальних походах.



Возрождение должности заместителя командира по работе с личным составом радикально меняет ситуацию. В случае с Военно-морским флотом на корабле появляется третий по статусу (после командира корабля и старшего помощника) офицер, наделенный правом принимать самостоятельные решения в отношении членов экипажа. Его полномочия распространяются не только на матросов срочной службы и военнослужащих по контракту, но и офицеров.



Бывший заместитель главнокомандующего ВМФ России адмирал Игорь Касатонов считает, что возвращение офицеров-воспитателей — очень своевременная и правильная мера.



— На флоте есть сложности с матросами-срочниками и военнослужащими-контрактниками, —рассказал «Известиям» адмирал. — Командир корабля может сутками пропадать на ходовом мостике, старпом — на центральном командном пункте, и, конечно же, нужен офицер, допущенный к общему принятию решений. При необходимости он может оперативно докладывать «наверх» о том, что творится «внизу», и самостоятельно регулировать административно-правовую ситуацию на корабле, не отвлекая командиров от выполнения боевой задачи.