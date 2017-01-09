Приамурье лидирует по конфискации непищевого алкоголя

Амурская область попала в число регионов — лидеров по конфискации непищевой спиртосодержащей продукции. В период новогодних праздников специалисты Роспотребнадзора изъяли более 415 тыс. единиц контрафактного алкоголя общим объемом 53 тыс. л.

С 26 декабря по 8 января в регионе было изъято 436,92 л непищевого алкоголя, отмечает ИА «Амур.инфо».

Наибольшее количество контрафактного алкоголя было также выявлено в Волгоградской, Саратовской, Амурской, Кировской областях, Алтайском и Забайкальском краях, а также Республике Коми. Все проверочные мероприятия проводятся при содействии органов внутренних дел и прокуратуры.

По последним данным регионального Минздрава, число жертв «Боярышника» в Иркутске достигло 78 человек.



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