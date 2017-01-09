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«Роснефть» увеличит поставки нефти в Китай через Казахстан

Речь идет о дополнительных 56 млн т нефти

«Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали дополнительное соглашение по увеличению поставок нефти до 70 млн т транзитом через Казахстан.

Контракт был продлен до конца 2023 года.

«Поставки в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2023 года составят 70 млн т, при этом общий объем поставок нефти по вышеуказанному контракту, с учетом ранее направленных 21 млн т, достигнет 91 млн т за 10-летний период», — сообщили в пресс-службе российской компании.

Представитель компании пояснил, что увеличение поставок нефти составит 56 млн т.

Как уточняет «РИА Новости», с 2009 по 2016 год «Роснефть» поставила в Китай около 30 млн т нефтепродуктов на сумму более $19 млрд.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

«Роснефть» увеличит поставки нефти в Китай через Казахстан

Речь идет о дополнительных 56 млн т нефти

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