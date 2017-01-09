Сотрудники МЧС спасли двух рыбаков в Амурской области

Сотрудники МЧС спасли рыбаков в Зейском районе Амурской области, застрявших в тайге.

По данным ИА «Амур.инфо», мужчина со своей супругой отправились на рыбалку на автомобиле на реку Хаикман, однако их машина застряла в наледи и сломалась. Рыбаки пешком дошли до кордона зейского государственного заповедника «Каменушка», чтобы вызвать спасателей на помощь.

Супругов удалось спасти поисково-спасательной группе по городу Зея Амурского центра ГЗ и ПБ в составе трех человек и одной единицы техники. Застрявших рыбаков спасатели забрали из заповедника, вытащили их автомобиль из наледи и отремонтировали его. Вечером 8 января рыбаков доставили домой.