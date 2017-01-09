Президент «Дикси» продал 1,3% акций сети

Президент компании «Дикси» Педро Перейра да Сильва продал почти весь свой пакет акций сети — в результате его доля в ритейлере снизилась с 1,45% до 0,15%.



Экспат Перейра да Сильва стал акционером сети весной 2016 года вскоре после того, как был назначен руководителем «Дикси», сообщает портал anrt.info.



«Дикси» является четвертым по объему продаж игроком в российском секторе розничной торговли продуктами питания после «Магнита», X5 Retail Group и «Ашана». Активы сети сосредоточены преимущественно в Центральном федеральном округе, в частности в агломерации Москвы.



Перейра да Сильва известен по своей работе в польской продуктовой сети Biedronka, которую он вывел в лидеры национального рынка.

