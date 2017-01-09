Российского спринтера Дылдина дисквалифицировали на четыре года

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на четыре года российского бегуна Максима Дылдина за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

Спортсмен наказан по правилу «Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб», передает «Федеральное агентство новостей».



Дисквалификация 29-летнего спринтера вступает в силу с 6 января 2017 года.

Дылдин выиграл чемпионат Европы-2010 в Барселоне, стал серебряным призером чемпионата Европы-2014 в Цюрихе и бронзовым призером чемпионата мира-2013 в Москве в эстафетах 4 по 400 м.

На Олимпиаде в Пекине он также завоевал бронзу в эстафете, но в 2016 году сборная России были лишена этой медали из-за положительной допинг-пробы Дениса Алексеева.

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