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Гонщик Сайнс попал в аварию и снялся с «Дакара-2017»

Спортсмен потерял управление за 5 км до финиша четвертого этапа

Победитель ралли «Дакар-2010» Карлос Сайнс-старший снялся с гонки 2017 года из-за аварии на четвертом этапе.

Спортсмен не справился с управлением машины за 5 км до финиша этапа — автомобиль несколько раз перевернулся. Сам гонщик при этом не пострадал и смог добраться до финиша этапа. Однако после осмотра автомобиля механиками стало понятно, что на нем невозможно продолжать гонку.

После третьего этапа Сайнс занимал второе место в зачете автомобилей, передает «Спорт-Экспресс».

Ралли-рейд «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Россию представляет команда «КамАЗ-мастер», пилоты которой после очередного этапа занимают второе, третье, четвертое и седьмое места в зачете грузовиков.

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Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Гонщик Сайнс попал в аварию и снялся с «Дакара-2017»

Спортсмен потерял управление за 5 км до финиша четвертого этапа

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