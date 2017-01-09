«Дочка» итальянской Finmeccanicа вышла из уставного капитала ГСС

«Дочка» итальянского машиностроительного концерна Leonardo-Finmeccanicа компания World Wings SA, зарегистрированная в Швейцарии, вышла из уставного капитала АО «Гражданские самолеты Сухого». Об этом сообщила пресс-служба российской компании.

Как передает «Интерфакс», до этого структура Finmeccanicа владела 5,53% уставного капитала ГСС. Теперь полный пакет акций принадлежит ПАО «Компания «Сухой».

Ранее акционеры «Гражданских самолетов Сухого» одобрили допэмиссию по закрытой подписке в пользу «Сухого», направленную на размытие доли иностранного акционера.