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«Дочка» итальянской Finmeccanicа вышла из уставного капитала ГСС

До этого World Wings SA владела 5,53% уставного капитала российской компании

«Дочка» итальянского машиностроительного концерна Leonardo-Finmeccanicа компания World Wings SA, зарегистрированная в Швейцарии, вышла из уставного капитала АО «Гражданские самолеты Сухого». Об этом сообщила пресс-служба российской компании.

Как передает «Интерфакс», до этого структура Finmeccanicа владела 5,53% уставного капитала ГСС. Теперь полный пакет акций принадлежит ПАО «Компания «Сухой».

Ранее акционеры «Гражданских самолетов Сухого» одобрили допэмиссию по закрытой подписке в пользу «Сухого», направленную на размытие доли иностранного акционера.

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Известия // понедельник, 9 января 2017 года

«Дочка» итальянской Finmeccanicа вышла из уставного капитала ГСС

До этого World Wings SA владела 5,53% уставного капитала российской компании

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