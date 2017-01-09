Оренбургская область отправила за границу более 400 т рыбы и мяса

Объем экспорта животноводческой продукции Оренбургской области в 2016 году возрос до 445 т. Странами назначения стали Латвия, Литва, Германия, Канада, Ангола и США. По итогам года из региона вывезли более 35 тыс. т кормов и кормовых добавок, а также 210 т рыбы и 200 т мяса.

Как сообщили RIA56 в областном управлении Россельхознадзора, поставки за рубеж увеличились, что положительно влияет на экономическое развитие региона.

В 2015 году ведомство выдало 126 ветеринарных сертификатов на поднадзорные госветнадзору грузы, за этот период было вывезено около 8 тыс. т продукции. В 2016 году было оформлено 590 ветеринарных сертификатов.

