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В Тольятти бизнесмен осужден за невыплату зарплаты сотрудникам

Долги гендиректора ООО «Монолит» превысили 538 тыс. рублей

Суд в Тольятти признал виновным 61-летнего предпринимателя, который из «корыстной и иной личной заинтересованности» больше года не платил заработную плату пяти работникам ООО «Монолит». В отношении гендиректора расследовалось уголовное дело.

Установлено, что сотрудники не получали деньги с января 2015 года по март 2016 года. В итоге долг составил более 538 тыс. рублей, передает TLTgorod.

Доказательства, представленные прокуратурой, подтвердили обоснованность предъявленного обвинения. Суд признал бизнесмена виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Это решение пока не вступило в законную силу.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

В Тольятти бизнесмен осужден за невыплату зарплаты сотрудникам

Долги гендиректора ООО «Монолит» превысили 538 тыс. рублей

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