В Псковскую область не пустили 22 т картофеля и 18 т яблок

При прохождении контрольного пункта в деревне Долосцы Псковской области было задержано 22 т картофеля. На груз из Белоруссии был представлен недействительный фитосанитарный сертификат, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. Картофель не пропустили на территорию РФ и вернули обратно в Белоруссию.

Также на границе был задержан груз с 18 т яблок. Партию фруктов пытались ввести из Белоруссии через пункт пропуска Лобок. Груз было запрещено ввозить в РФ из-за несоответствия номеров транспортного средства, указанных в фитосанитарном сертификате и товаротранспортных документах. В итоге партия яблок вернулась обратно в Белоруссию.