Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
9 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Псковскую область не пустили 22 т картофеля и 18 т яблок

Оба груза были отправлены обратно в Белоруссию

При прохождении контрольного пункта в деревне Долосцы Псковской области было задержано 22 т картофеля. На груз из Белоруссии был представлен недействительный фитосанитарный сертификат, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. Картофель не пропустили на территорию РФ и вернули обратно в Белоруссию.

Также на границе был задержан груз с 18 т яблок. Партию фруктов пытались ввести из Белоруссии через пункт пропуска Лобок. Груз было запрещено ввозить в РФ из-за несоответствия номеров транспортного средства, указанных в фитосанитарном сертификате и товаротранспортных документах. В итоге партия яблок вернулась обратно в Белоруссию.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

В Псковскую область не пустили 22 т картофеля и 18 т яблок

Оба груза были отправлены обратно в Белоруссию

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Широков

сенатор

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Орджоникидзе

дипломат

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Татьяна Минеева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Олег Погудин

певец

Все мнения

Мнение

Карина Михайлова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Наталья Кувшинова

депутат ГД

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке