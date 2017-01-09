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Ассанж назвал бездоказательным доклад США о кибератаках

По словам основателя портала WikiLeaks, документ служит политическим целям

Доклад спецслужб США о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы лишен доказательств и служит политическим целям, заявил основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж.

По его словам, улик против России в докладе нет.

В частности, Ассанж отметил, что согласно докладу российские хакеры начали оказывать противодействие Демократической партии США еще в 2015 году, когда в США никто не считал Трампа серьезным кандидатом, передает «Интерфакс».

Как подчеркнул основатель WikiLeaks, настоящая цель доклада — скомпрометировать избранного президента Дональда Трампа.

По его словам, победа Трампа была связана с негативным настроем американцев против элит США, а демократ Хиллари Клинтон проиграла из-за уверенности американских политиков в ее победе.

Напомним, 6 января ЦРУ и ФБР рассекретили доклад, в котором говорилось, что «Москва явно отдавала предпочтение Трампу в борьбе за пост президента США».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 января  заявил, что Кремль по-прежнему отрицает любую причастность официальных лиц к хакерским атакам в Соединенных Штатах.

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Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Ассанж назвал бездоказательным доклад США о кибератаках

По словам основателя портала WikiLeaks, документ служит политическим целям

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