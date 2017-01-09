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Брянцы спасли собаку, сбитую на трассе «Украина»

Люди откликнулись на призыв зоозащитников

В Брянской области зоозащитники, чиновники и обычные граждане вместе спасли пса, которого сбил автомобиль на трассе «Украина». Как пишет интернет-газета «Брянские новости», пес пролежал на дороге шесть дней. О собаке узнали зоозащитники и попросили местных жителей помочь животному. Сначала было решено отвезти его в ветеринарный центр.

Однако позднее удалось найти хозяина собаки. О дворняге мужчина узнал от коллег. Он позвонил в МЧС и сообщил, что хочет забрать пса. Тогда чиновники Журиничской администрации сообщили о собаке местным жителям. Они на время приютили питомца, а потом за ним пришел хозяин. Зоозащитники назвали всех участников спасения настоящими людьми.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Брянцы спасли собаку, сбитую на трассе «Украина»

Люди откликнулись на призыв зоозащитников

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