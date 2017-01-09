СМИ: Трамп намерен назначить зятя на должность старшего советника

Джареда Кушнер является мужем дочери Трампа Иванки
Избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить своего зятя Джареда Кушнера на должность старшего советника.
«Дональд Трамп назовет своего зятя Джареда Кушнера старшим советником президента», — сообщает телеканал CNBC со ссылкой на высокопоставленного представителя переходной команды Трампа.
Сам избранный президент не стал комментировать эту информацию, предложив журналистам дождаться его пресс-конференции 11 января.
Предприниматель и миллионер Кушнер является мужем дочери Трампа Иванки.