Рязанские инвестпроекты предполагают создание 650 рабочих мест

В 2016 году в Рязанской области были утверждены семь инвестпроектов, в рамках которых планируется создать более 650 рабочих мест.

Государственная поддержка будет предоставлена ООО «Гранд» на строительство предприятия по глубокой переработке древесины, также помощь получит АО «Рязаньзернопродукт», которое займется созданием цеха фасовки со складом готовой продукции, передает РИА «7 новостей».

«Гранд» вложит в проект более 170 млн рублей. С появлением нового лесоперерабатывающего предприятия на территории села Княжое Кораблинского района появится 147 новых рабочих мест. В проекте примут участие транспортные, логистические и брокерские компании региона.

Объем инвестиций по проекту АО «Рязаньзернопродукт» составит более 1,5 млрд рублей. В цехе будут трудиться порядка 30 человек, его создание простимулирует сельхозпроизводителей Рязанской области.