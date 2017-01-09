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Псковских медиков обяжут соблюдать этический кодекс

Для работников системы здравоохранения составлен специальный документ о правилах поведения

Этические нормы для медицинских работников Псковской области теперь закреплены официально. Опубликован приказ главы комитета по здравоохранению и фармации региона.

Кодекс из 19 статей был составлен на основании рекомендаций министерства здравоохранения, его пункты предварительно обсуждались в медицинских учреждениях, сообщает «Псковская лента новостей».

Согласно документу, врачи и медсестры должны проявлять уважительное и гуманное отношение к пациенту и его родственникам, обязаны облегчить страдания больного всеми доступными и легитимными способами.

Как утверждает новый кодекс, медицинские работники должны не только сами поддерживать здоровый образ жизни, но и пропагандировать его через СМИ.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Псковских медиков обяжут соблюдать этический кодекс

Для работников системы здравоохранения составлен специальный документ о правилах поведения

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