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Улицу в Анкаре назвали в честь убитого посла России Андрея Карлова

Об этом сообщили в муниципалитете турецкой столицы

Улицу, на которой расположено российское посольство в Анкаре, переименовали в честь убитого посла РФ в Турции Андрея Карлова.

Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу муниципалитета Анкары.

Ранее имя Андрея Карлова внесли на мемориальную доску МИД РФ, посвященную всем сотрудникам внешнеполитического ведомства, которые погибли при исполнении своих служебных обязанностей.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован на месте преступления. Российский МИД квалифицировал произошедшее как теракт.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Улицу в Анкаре назвали в честь убитого посла России Андрея Карлова

Об этом сообщили в муниципалитете турецкой столицы

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