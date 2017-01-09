Криштиану Роналду стал лучшим футболистом года по версии ФИФА

Форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим футболистом 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

В 2016 году португалец в составе испанского «Реала» стал победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА, а в составе сборной Португалии выиграл чемпионат Европы. В 55 матчах за год Роналду забил 51 гол, а также сделал 17 результативных передач.

Конкурентами Роналду за звание игрока года были аргентинец Лионель Месси из «Барселоны», завоевавший титул чемпиона Испании, а также француз Антуан Гризманн из мадридского «Атлетико», который стал лучшим игроком и бомбардиром Евро-2016.

Ранее 31-летний нападающий стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира по итогам 2016 года по версии французского издания France Football. Эту награду португалец также получал в 2008, 2013, 2014 годах.

В этом году завершилось сотрудничество France Football и Международной федерации футбола. С 2010 по 2015 год французский журнал и ФИФА вручали награду лучшему футболисту мира совместно. France Football вручает «Золотой мяч» с 1956 года, у ФИФА в 1988 году появилась своя награда — «Игрок года».

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