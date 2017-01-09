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В Великобритании умер социолог и философ Зигмунт Бауман

Исследователь скончался в возрасте 91 года

Британский социолог и философ польского происхождения Зигмунт Бауман скончался в Великобритании на 92 году жизни, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Отмечается, что Бауман умер у себя дома в Лидсе в окружении семьи.

Зигмунт Бауман родился 19 ноября 1925 года. Исследователь долгое время жил в СССР, куда его семья бежала, спасаясь от нацистов. С 1971 по 1990-е годы был профессором университета в Лидсе.

Он написал более 50 научных работ, сформулировал понятие «текучая современность», исследовал Холокост и проблемы глобализации. В 2011 году вновь посетил Москву с публичной лекцией.

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Известия // понедельник, 9 января 2017 года

В Великобритании умер социолог и философ Зигмунт Бауман

Исследователь скончался в возрасте 91 года

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