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Дисквалифицированный российский бегун Дылдин завершил карьеру

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) наказал спринтера за нарушение антидопинговых правил

Российский бегун Максим Дылдин объявил о завершении карьеры. Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал россиянина на четыре года из-за неявки на процедуру взятия допинг-пробы.

«Сегодня тот день, когда я официально заканчиваю с профессиональным спортом по тем или иным причинам, не зависящим от меня. Спасибо всем, кто всегда болел за меня», — говорится в сообщении Дылдина в социальных сетях.

Дылдин является чемпионом Европы 2010 года в составе эстафетной команды 4х400, на его счету также серебро чемпионата Европы 2014 года и бронза чемпионата мира-2013 в данной дисциплине.

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Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Дисквалифицированный российский бегун Дылдин завершил карьеру

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) наказал спринтера за нарушение антидопинговых правил

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