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Керри извинился за десятилетия дискриминации ЛГБТ-сообщества

Госсекретарь попросил прощения от имени ведомства у всех, кого коснулась подобная практика

Госсекретарь США Джон Керри извинился перед представителями ЛГБТ-сообщества за десятилетия дискриминации в его ведомстве и заверил, что подобная практика не повторится.

Об этом говорится в официальном заявлении госсекретаря.

По словам Керри, с 1940 года Госдепартамент «допускал дискриминацию в отношении работников и кандидатов на работу на основе сексуальной ориентации», передает «Федеральное агентство новостей».

Керри подчеркнул, что дискриминация на основе сексуальной ориентации является недопустимой во все времена.

Госсекретарь попросил прощения от имени ведомства у всех, кого коснулась подобная практика.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Керри извинился за десятилетия дискриминации ЛГБТ-сообщества

Госсекретарь попросил прощения от имени ведомства у всех, кого коснулась подобная практика

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