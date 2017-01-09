Керри извинился за десятилетия дискриминации ЛГБТ-сообщества

Госсекретарь США Джон Керри извинился перед представителями ЛГБТ-сообщества за десятилетия дискриминации в его ведомстве и заверил, что подобная практика не повторится.

Об этом говорится в официальном заявлении госсекретаря.

По словам Керри, с 1940 года Госдепартамент «допускал дискриминацию в отношении работников и кандидатов на работу на основе сексуальной ориентации», передает «Федеральное агентство новостей».

Керри подчеркнул, что дискриминация на основе сексуальной ориентации является недопустимой во все времена.

Госсекретарь попросил прощения от имени ведомства у всех, кого коснулась подобная практика.