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Госдеп объяснил отсутствие доказательств в докладе по «хакерам из РФ»

Ранее ЦРУ, ФБР и АНБ отказались предоставить доказательства «вмешательства России в выборы», сославшись на секретность разведки

Представитель госдепартамента Джон Кирби заявил, что не видит проблем в том, что доклад спецслужб США не содержит доказательств «вмешательства России в выборы», объясняя это спецификой работы спецслужб, передает «Федеральное агентство новостей».

«Думаю, немногие усомнятся, что разведывательные службы должны охранять свои методы и источники»,— сказал Кирби журналистам.

Напомним, ранее ЦРУ, ФБР и АНБ опубликовали доклад, о якобы вмешательстве РФ в выборы президента США. Однако спецслужбы отказались предоставить доказательства, сославшись на секретность разведки.

При этом отмечалось, что часть выводов о «тайных операциях России» была сделана на основе репортажей российского телевидения и записей в социальных сетях. Большая часть доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

Госдеп объяснил отсутствие доказательств в докладе по «хакерам из РФ»

Ранее ЦРУ, ФБР и АНБ отказались предоставить доказательства «вмешательства России в выборы», сославшись на секретность разведки

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