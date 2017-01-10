Чуркин: ряд членов ООН не стремятся урегулировать конфликт в Сирии

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин рассказал «Известиям» об итогах года работы организации, инициативах по ее реформе, а также стремлении ряда стран-участниц не допустить урегулирования конфликта в Сирии.

Чуркин отметил, что 2016 год был непростым и богатым на события. При этом, по его словам, в целом по ряду вопросов заметен положительный баланс, хотя многие проблемы перешли в 2017 год. На вопрос о том, смогли ли члены организации адекватно ответить на современные мировые вызовы, Чуркин ответил «и да, и нет».

— Но очевидно одно: если бы государства-члены не занимались поиском решений, то ситуация в конфликтных очагах была бы гораздо хуже, — отметил постпред.

Он подчеркнул, что в этой связи показателен пример Сирии. Ставшей наиболее острой проблемой мирового сообщества в ушедшем году. По словам Чуркина, работа по Сирии была сложной, во многом — из-за несогласованности действий.

— Некоторые члены Совета, которые, скажем прямо, способствовали зарождению конфликта в Сирии и подогревают его до сих пор, не в состоянии отказаться от своих устремлений по свержению действующего правительства Сирийской Арабской Республики, — сказал Чуркин.

Касаясь темы реформирования ООН, российский постпред заявил, что члены организации сделали многое. В качестве примера он привел опыт борьбы с эпидемией Эболы, который стал для ООН сигналом к необходимости реформ. По словам Чуркина, сегодня видны результаты проделанной работы, стимулом к которой стало осознание членами необходимости коллективного подхода к реагированию на вызовы в области глобального здравоохранения.

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«Некоторые члены СБ ООН до сих пор подогревают конфликт в Сирии»