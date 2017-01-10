Алексей Моисеев — о дивидендах госкомпаний и пенсионной реформе

Замминистра финансов России Алексей Моисеев рассказал «Известиям» об изменении дивидендной политики госкомпаний, достижении компромисса между Минфином и социальным блоком по пенсионной реформе, а также о предложениях по приватизации госкомпаний.

Моисеев отметил, что пока правительство РФ не принимало формализованного решения, регламентирующего необходимость выплаты госкомпаниями по 50% в дивиденды в следующие три года. Однако сейчас, по его словам, истек срок действия акта правительства о дивидендах в размере половины чистой прибыли. Моисеев подчеркнул, что так как новый акт не был принят, с 1 января 2017 года компании должны будут платить не менее 25%, и хотя в Минфине настаивают на необходимых 50%, такого распоряжения юридически не было.

Касаясь вопроса пенсионной реформы, Моисеев отметил, что из-за гибкой системы определения стоимости баллов, не видит смысла в их секвестровании.

— Я могу представить, что при определенных условиях стоимость баллов не будет увеличиваться, то есть доходность по ним снизится. Это вполне может произойти. И это один из предметов дискуссии с социальным блоком правительства, поскольку доходность баллов привязана к доходам Пенсионного фонда, — сказал Моисеев.

Однако, по его словам, при отрицательном росте реальной заработной платы баллы могут терять свою стоимость, то есть девальвироваться.

— В секвестре баллов я не вижу смысла, потому что стоимость балла определяется гибко. Поэтому даже если предположить, что большинство «молчунов» пойдет в распределительную систему, это скорее приведет к падению стоимости баллов, чем к секвестрированию, — сказал замминистра.

По его словам, система была намеренно скорректирована как раз для того, чтобы избежать потери стоимости баллов. Выход в сложившейся ситуации, по его словам, в уходе «молчунов» в автоматическую подписку на индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). В связи с этим а баллы попадут только накопления тех людей, которые откажутся от накопительной пенсии, а их, отметил Моисеев, не ожидается много.

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