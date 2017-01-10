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Верховный суд Венесуэлы: парламент не может отстранить Мадуро

В заявлении суда сказано, что члены национальной ассамблеи не имеют таких полномочий

У национальной ассамблеи Венесуэлы нет полномочий для того, чтобы отстранить о власти президента страны Николаса Мадуро, говорится в заявлении Верховного суда страны.

В частности, суд отметил, что еще 15 ноября выпустил постановление, требующее от парламента прекратить подготовку к процедуре установления «политической ответственности» Мадуро. Кроме этого, по заявлению Верховного суда, члены парламента нарушают закон, если призывают выступать против какой-либо из ветвей власти или органов власти, подстрекают к нарушению конституционного порядка и выходят за рамки конституции, не предусматривающей процедуры импичмента президента, передает ТАСС.

Напомним, ранее национальная ассамблея Венесуэлы, которая контролируется оппозицией, обвинила президента страны Николаса Мадуро в несоблюдении своих обязанностей на посту главы государства и проголосовала за статус президента как «оставившего свой пост». Это решение было поддержано голосами 106 членов ассамблеи.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

Верховный суд Венесуэлы: парламент не может отстранить Мадуро

В заявлении суда сказано, что члены национальной ассамблеи не имеют таких полномочий

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