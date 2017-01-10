Премьер Канады перестроит правительство перед инаугурацией Трампа

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо намерен 10 января провести перестановки в правительстве страны с целью отдать ключевые позиции в нем министрам, критически важным для отношений с новой администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

Источники CBC подтвердили анонимно, что канадское претерпит изменения во вторник, хотя ранее представитель премьера Кэмерон Ахмад назвал информацию о грядущих изменениях слухами. Источники, в свою очередь, заявляют о перестановках для «адаптации» кабинета министров к работе с новой администрацией избранного президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

«Перестановка позволит выдвинуть Трюдо на решающие роли сильных министров, которые критически важны для отношений с США», — отмечает CBC.