Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
10 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Французский биатлонист назвал победившего россиянина мошенником

Аристид Бегю остался недоволен победой Александра Логинова на этапе Кубка IBU в Италии

Французский биатлонист Аристид Бегю после победы Александра Логинова на этапе кубка IBU в Италии обвинил россиянина в «мошенничестве», передает «Федеральное агентство новостей».

«Проиграть сильнейшему — да! Мошеннику — нет! Эритропоэтину — стоп, мы — за чистый спорт», — написал спортсмен в Twitter в ответ на поздравления соотечественника Мартена Фуркада.

7 января витальянском Мартелле Логинов выиграл спринтерскую гонку наэтапе Кубка IBU, а8 января — гонку преследования. Бегю занял восьмое ишестое места соответственно.

Напомним, что в 2013 году Логинов был дисквалифицирован на два года. В допинг-пробе спортсмена обнаружили запрещенный препарат эритропоэтин.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Читайте также:

Биатлонистка из Чехии потребовала дисквалифицировать сборную РФ

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Французский биатлонист назвал победившего россиянина мошенником

Аристид Бегю остался недоволен победой Александра Логинова на этапе Кубка IBU в Италии

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Николай Асаул

заместитель министра транспорта РФ

Все мнения

Мнение

Анатолий Широков

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Орджоникидзе

дипломат

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке