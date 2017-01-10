Французский биатлонист назвал победившего россиянина мошенником

Французский биатлонист Аристид Бегю после победы Александра Логинова на этапе кубка IBU в Италии обвинил россиянина в «мошенничестве», передает «Федеральное агентство новостей».

«Проиграть сильнейшему — да! Мошеннику — нет! Эритропоэтину — стоп, мы — за чистый спорт», — написал спортсмен в Twitter в ответ на поздравления соотечественника Мартена Фуркада.

7 января витальянском Мартелле Логинов выиграл спринтерскую гонку наэтапе Кубка IBU, а8 января — гонку преследования. Бегю занял восьмое ишестое места соответственно.

Напомним, что в 2013 году Логинов был дисквалифицирован на два года. В допинг-пробе спортсмена обнаружили запрещенный препарат эритропоэтин.

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