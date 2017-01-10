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Победа Трампа сделала российских миллиардеров богаче на $29 млрд

По данным Forbes, совокупные доходы россиян оказались выше, чем у других богатейших граждан любой другой страны мира, исключая США

После победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США совокупное состояние российских миллиардеров возросло на $29 млрд, сообщает американский журнал Forbes.

По оценкам издания, на первом месте находится глава газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсона, состояние которого увеличилось на $1,9 млрд, достигнув $18,2 млрд.

Также в рейтинге издания значится бизнесмен Геннадий Тимченко («Новатэк»). С ноября 2016 года котировки акций компании поднялись на 16%. Таким образом стоимость доли предпринимателя в 23% возросла на $1,8 млрд.

Также журнал упоминает совладельца «Сибура» Кирилла Шамалова, однако не называет конкретных цифр.

Forbes утверждает, что доходы российских миллиардеров после победы Трампа 8 ноября оказались выше, чем у других богатейших граждан любой другой страны мира, исключая США. По подсчетам издания, каждый российский миллиардер в среднем разбогател на 7,1%.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

Победа Трампа сделала российских миллиардеров богаче на $29 млрд

По данным Forbes, совокупные доходы россиян оказались выше, чем у других богатейших граждан любой другой страны мира, исключая США

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