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В Колумбии при обрушении подвесного моста погибли 11 человек

Высота деревянной конструкции составляла 60 метров

В Колумбии в результате обрушения подвесного деревянного моста в природном заповеднике Буэнависта в деревне Эль-Кармен погибли 11 человек, в том числе трое детей в возрасте от 2 до 12 лет, передает издание El Tiempo.

Еще 14 человек получили ранения различной степени тяжести. Всего во время происшествия на мосту находились около 30 человек. Отмечается, что высота моста составляла 60 метров.

Конструкция служила средством связи жителей разных районов, однако в последнее время начала пользоваться популярностью у туристов. По данным издания, трагедия была предсказуемой, поскольку мост не был рассчитан на большое количество людей, а доски и веревки давно прогнили.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

В Колумбии при обрушении подвесного моста погибли 11 человек

Высота деревянной конструкции составляла 60 метров

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