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В Китае случайно найдена древняя гробница династии Мин

В усыпальнице не обнаружили гробов или останков

При проведении строительных работ в китайской провинции Сычуань была обнаружена гробница династии Мин, возраст усыпальницы составляет не менее 350 лет, сообщает China News Service.

На гробницу наткнулись строители, которые производили подготовку грунта к застройке в районе Бачжоу города Бачжун. Усыпальница рассчитана на двух человек и состоит из двух помещений. Однако в самой гробнице не был обнаружено ни гробов, ни останков, сообщает РИА «Новости».

Внутри гробницы были найдены гончарные изделия и посуда, однако в ней не содержалось останков захороненных людей. Стены усыпальницы богато украшены изображениями, в том числе – круговыми диаграммами с надписями.

После проведения анализа находок археологи пришли к выводу, что усыпальница принадлежит к эпохе династии Мин (1368-1644 годы нашей эры).

Известия // вторник, 10 января 2017 года

В Китае случайно найдена древняя гробница династии Мин

В усыпальнице не обнаружили гробов или останков

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