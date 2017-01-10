Великобритания первой заключит с США соглашение о свободной торговле

Великобритания станет одной из первых в списке стран, которые заключат с Соединенными Штатами соглашение о свободной торговле. Об этом сообщил глава МИД Великобритании Борис Джонсон по итогам встреч с членами политической команды избранного американского президента Дональда Трампа.

«Очевидно, что будущая администрация Трампа обладает очень заманчивой программой преобразований. Тем не менее, одной из вещей, которая не претерпит изменений, является близость отношений между США и Великобританией. Мы вносим второй по объему вклад в сферу обороны среди стран — членов НАТО, мы являемся основным партнером США в работе по укреплению глобальной безопасности и, конечно же, мы — большие поборники свободной торговли», — подчеркнул Джонсон, цитирует ТАСС.

Он также добавил, что для обеих стран 2017 будет «захватывающим» годом.

Известно, что в Нью-Йорке Джонсон провел встречу с затем будущего президента США Джаредом Кушнером, а также с главным советником Трампа Стивом Бэнноном. В Вашингтоне министр иностранных дел Великобритании встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном.

Американские СМИ сообщили, что в ходе переговоров в Trump Tower на Пятой авеню Джонсон и команда будущего президента США обсуждали американскую внешнюю политику по отношению к России, Китаю и Сирии.