В Алтайском крае на аукцион выставили ценный ретромобиль

Житель Алтайского края Владимир Малахов решил продать трофейный Borgward 2300.



Как сообщает ресурс altapress.ru, возможно, это единственный в мире восстановленный экземпляр этой модели.



По словам Малахова, его немецкий автомобиль в Алтайском крае считается самым ценным ретромобилем.

Машина 1939 года выпуска. Эта модель выпускалась всего 8 месяцев. На таком же автомобиле ездили члены Испанской королевской семьи.

Его пригнали в Ташкент сразу после войны. Сначала на машине возили директора местного авиационного завода, а потом продали. Через какое-то время Borgward оказался на Алтае.



Малахов обнаружил его в плачевном состоянии в одной из местных деревень. На восстановление ушло шесть лет. Владельцу удалось практически полностью вернуть машине аутентичный вид.

Сейчас Borgward способен развивать скорость до 70 км/ч. Он расходует около 15 л. бензина на 100 км.

Как признался владелец ретромобиля, он продает его потому, что хочет вложиться в другие автомобильные проекты.