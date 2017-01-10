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В Алтайском крае на аукцион выставили ценный ретромобиль

Любой желающий может приобрести трофейный Borgward 2300 за 2 млн рублей

Житель Алтайского края Владимир Малахов решил продать трофейный Borgward 2300.

Как сообщает ресурс altapress.ru, возможно, это единственный в мире восстановленный экземпляр этой модели.

По словам Малахова, его немецкий автомобиль в Алтайском крае считается самым ценным ретромобилем.

Машина 1939 года выпуска. Эта модель выпускалась всего 8 месяцев. На таком же автомобиле ездили члены Испанской королевской семьи.

Его пригнали в Ташкент сразу после войны. Сначала на машине возили директора местного авиационного завода, а потом продали. Через какое-то время Borgward оказался на Алтае.

Малахов обнаружил его в плачевном состоянии в одной из местных деревень. На восстановление ушло шесть лет. Владельцу удалось практически полностью вернуть машине аутентичный вид.

Сейчас Borgward способен развивать скорость до 70 км/ч. Он расходует около 15 л. бензина на 100 км.

Как признался владелец ретромобиля, он продает его потому, что хочет вложиться в другие автомобильные проекты.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

В Алтайском крае на аукцион выставили ценный ретромобиль

Любой желающий может приобрести трофейный Borgward 2300 за 2 млн рублей

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