В Алтайском крае на аукцион выставили ценный ретромобиль

Любой желающий может приобрести трофейный Borgward 2300 за 2 млн рублей
Житель Алтайского края Владимир Малахов решил продать трофейный Borgward 2300.
Как сообщает ресурс altapress.ru, возможно, это единственный в мире восстановленный экземпляр этой модели.
По словам Малахова, его немецкий автомобиль в Алтайском крае считается самым ценным ретромобилем.
Машина 1939 года выпуска. Эта модель выпускалась всего 8 месяцев. На таком же автомобиле ездили члены Испанской королевской семьи.
Его пригнали в Ташкент сразу после войны. Сначала на машине возили директора местного авиационного завода, а потом продали. Через какое-то время Borgward оказался на Алтае.
Малахов обнаружил его в плачевном состоянии в одной из местных деревень. На восстановление ушло шесть лет. Владельцу удалось практически полностью вернуть машине аутентичный вид.
Сейчас Borgward способен развивать скорость до 70 км/ч. Он расходует около 15 л. бензина на 100 км.
Как признался владелец ретромобиля, он продает его потому, что хочет вложиться в другие автомобильные проекты.