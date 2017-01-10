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Российская гимнастка Кудрявцева завершает карьеру

Многократная чемпионка мира и серебряная призерка Олимпийских игр 2016 года по художественной гимнастике уходит из спорта в возрасте 19 лет

Российская гимнастка Яна Кудрявцева, многократная чемпионка мира и серебряная призерка Олимпийских игр 2016 года по художественной гимнастике, завершила профессиональную карьеру в возрасте 19 лет.

«Яна Кудрявцева, которая царствовала в мире художественной гимнастики в течение последних нескольких лет, окончательно завершает карьеру. 19-летняя москвичка уведомила FIG, что уходит на пенсию, в конце прошлого месяца, завершив одну из самых блестящих карьер в истории художественной гимнастики», — сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу Международной федерации гимнастики.

Яна Кудрявцева — самая юная абсолютная чемпионка мира за всю историю художественной гимнастики. Спортсменка стала 13-кратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой Европы и четырехкратной чемпионкой Европейских игр.

В Международной федерации гимнастики также отметили, что в спортивных кругах россиянку называли «ангелом с железными крыльями» — за хрупкое телосложение и сильный дух соперничества.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

Российская гимнастка Кудрявцева завершает карьеру

Многократная чемпионка мира и серебряная призерка Олимпийских игр 2016 года по художественной гимнастике уходит из спорта в возрасте 19 лет

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