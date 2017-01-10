Глава ОАЭ попросил всех имамов провести в стране молитву о дожде

Глава Объединенных Арабских Эмиратов шейх Халифа бен Заед Аль Нахайян выступил с обращением ко всем имамам страны. Он поручил им провести во всех мечетях молитву о дожде.

Имамы объяснят молящимся, как именно нужно читать такую молитву — для этого в мечетях будет проведен специальный курс лекций. Сам шейх собирается посетить церемонию в Большой Мечети Шейха Заеда в Абу-Даби, передает «Федеральное агентство новостей».

Согласно информации местных СМИ, в последнее время фермеры в ОАЭ перестали высаживать семена, из-за того что воды не хватает.